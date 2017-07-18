Турнір зі стрітболу у Чернігові

Чернігівська обласна федерація баскетболу спільно з відділенням НОК України в Чернігівській області вже ввосьме організувала та провела щорічний турнір зі стрітболу 3х3 «Battlegrounds of Chernigov-2017», який є одним з відбіркових турів сезону Української стрітбольної ліги.

Цього разу у турнірі брали участь 14 команд з Чернігова, Києва, Львова, Черкас та Ніжина. За підсумками групового етапу було виявлено вісімку команд, які продовжили боротьбу навиліт.

В матчі за третє місце чернігівська команда «Ballers» лише в додатковий час поступилася збірній Черкас та Києва «Cherkago» - 11:13.

У фінальній зустрічі, яка завершилася з рахунком 15:10, перемогу над командою «Чернігів» відсвяткував київський колектив «Крепатура», який і став фіналістом Української стрітбольної ліги.

У конкурсі кидків з далекої відстані кращим серед двадцяти учасників став гравець команди «Жарти в сторону» Дмитро Шапко.