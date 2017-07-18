В Києві побажали успіхів учасникам «Велокаравану Дружби Україна-Корея»

Сьогодні в Києві відбулася прес-конференція з нагоди проведення «Велокаравану Дружби Україна-Корея», який пройде з 24 по 30 липня містами України під патронатом Посольства Республіки Корея та за підтримки Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України, Федерації велоспорту України.

«Велокараван Дружби Україна-Корея» відбудеться на честь 25-річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною, а також ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані-2018.

У сьогоднішньому заході взяли участь віце-президент НОК України, член МОК, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов, Посол Республіки Корея в Україні Лі Янг Гу, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко, заступник генерального директора ГДІП Дмитро Стасенко.

Під час свого виступу Валерій Борзов висловив щирі слова подяки усім організаторам «Велокаравану Дружби Україна-Корея», а особливо олімпійським осередкам в регіонах та органам місцевої влади, які долучилися до проведення заходу та вирішують усі організаційні питання на місцях.

«Від імені Олімпійської родини України хочу висловити щирі слова подяки Посольству Республіки Корея в Україні на чолі з Лі Янг Гу за тісну плідну співпрацю та підтримку українських спортсменів. В обличчі наших колег ми маємо гарних друзів та однодумців», - додав він, висловивши впевненість, що «Велокараван Дружби Україна-Корея» й Олімпійські ігри в Кореї пройдуть на високому рівні.

Відзначимо, що церемонія відкриття «Велокаравану Дружби» розпочнеться вранці 24 липня на Михайлівській площі у столиці України. Його маршрут також пройде через Вінницьку область (м. Немирів), Кіровоградську область (м. Кропивницький), міста Миколаїв, Херсон, Одесу та завершиться 30 липня в Києві.

Програма велокаравану включатиме не лише спортивні, а й культурні заходи.