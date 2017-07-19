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Олімпійська родина вітає з Днем народження Віталія Кличка!
19 Липня 2017 Поділитися
Сьогодні свій День народження святкує віце-президент Національного олімпійського комітету України Віталій Кличко.
Олімпійська родина України щиро вітає Віталія Володимировича зі святом!
Хай усі ваші ідейні пошуки приносять бажаний результат, а надійна команда однодумців допомагає всі задуми втілювати в життя.
Бажаємо, щоб Ви й надалі власним прикладом у нашому суспільстві поширювали унікальні та універсальні олімпійські принципи.
Завжди і всюди відчувайте надійний сімейний тил та підтримку найрідших людей!
Добробуту, здійснення всіх бажань і нових звершень!
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