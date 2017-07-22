Юнацька Олімпійська збірна відлетіла на ЄЮОФ

Сьогодні, 22 липня, Юнацька Олімпійська збірна команда України у складі 44 атлетів, які представлятимуть країну на найпрестижнішому спортивному форумі року – XIV Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, взяла курс на Угорщину.

Маршрут збірної пролягатиме з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Будапешту, після чого, подолавши 160 км автобусом, команда прибуде до столиці Фестивалю – невеличкого міста Дьор.

Нагадаємо, що українці будуть представлені у 6 з 10 видах спорту: легкій атлетиці, велоспорті, спортивній гімнастиці, дзюдо, плаванні, веслуванні на байдарках і каное. Разом з 2500 атлетами віком від 14 до 18 років з 50 країн Європи наші юні олімпійці змагатимуться за медалі престижного форуму.

Слідкуйте за ексклюзивними матеріалами про виступи українських спортсменів на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі на офіційному сайті НОК – www.noc-ukr.org та в олімпійський групах НОК України/Олімпійська команда у соціальних мережах.