Юнацька Олімпійська збірна відлетіла на ЄЮОФ

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Сьогодні, 22 липня, Юнацька Олімпійська збірна команда України у складі 44 атлетів, які представлятимуть країну на найпрестижнішому спортивному форумі року – XIV Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, взяла курс на Угорщину.
Маршрут збірної пролягатиме з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Будапешту, після чого, подолавши
Нагадаємо, що українці будуть представлені у 6 з 10 видах спорту: легкій атлетиці, велоспорті, спортивній гімнастиці, дзюдо, плаванні, веслуванні на байдарках і каное. Разом з 2500 атлетами віком від 14 до 18 років з 50 країн Європи наші юні олімпійці змагатимуться за медалі престижного форуму.
Слідкуйте за ексклюзивними матеріалами про виступи українських спортсменів на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі на офіційному сайті НОК – www.noc-ukr.org та в олімпійський групах НОК України/Олімпійська команда у соціальних мережах.