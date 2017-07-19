На Львівщині триває Всеукраїнська акція «Школа плавання»

За ініціативи Всеукраїнського центру «Спорт для всіх» у літню канікулярну пору на водоймах України тривають заходи з навчання дітей навикам плавання «Школа плавання». Львівський обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», який багато років поспіль ефективно співпрацює із оздоровчо-лікувальним комплексом «Ровесник», що в селі Комарів Сокальського району, поблизу шахтарського міста Червоноград, також не залишається осторонь цієї важливої літньої акції. За підтримки управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, відділення НОК в Львівській області центр разом з керівництвом комплексу провели низку спортивно-масових заходів в рамках «Школи плавання».

Протягом усього відпочинку в «Ровеснику» діти мають можливість скористатися басейном для удосконалення своїх навичок плавання, а ті, хто ще не вміє триматися на воді, – навчитися плаванню у рамках курсу «Школа плавання». Завдяки цій програмі щозміни кількість дітей, які навчилися плавати зростає більш ніж на 200 осіб.

10 липня представники обласного центру «Спорт для всіх» завітали у ОЛК «Ровесник» для організації змагань з плавання за програмою «Школи плавання» та участі у підведенні підсумків «Малих спортивних ігор-2017» ОЛК «Ровесник».

На початку спортивного свята дітей привітали заступник директора Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Ірина Підлужна; начальник відділу фізичної культури та спорту Червоноградської міської ради Валерій Гаврилюк; директор оздоровчо-лікувального комплексу «Ровесник» Василь Карвацький та інші.

У масовому спортивному заході взяло участь 530 дітей, які оздоровлюються у «Ровеснику».

Переможці та призери «Малих спортивних ігор» та змагань з плавання були нагороджені грамотами та медалями Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».