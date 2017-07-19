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«Олімпійське літо» в «Горизонті»
19 Липня 2017 Поділитися
«Олімпійське літо» в «Горизонті»

В оздоровчому таборі «Горизонт», що у м. Горішні Плавні на Полтавщині, відбулося спортивне свято "Олімпійське літо в Горизонті".

У заході взяли участь діти віком від 7 до 17 років, які відпочивають в таборі, а це майже 500 осіб. 
          З привітальними словами до учасників заходу звернулись директор табору Наталія Мартинович, запрошені гості: стипендіат НОК України Світлана Стокоз, секретар міського відділення НОК, Світлана Дем’янчук, завідувач сектору фізичної культури і спорту Ольга Карпенко.

           Змагання проводились з шашок, дартсу, човночного бігу, бігу 60 м, стрибків у довжину з місця, підтягування, гри "Ногомяч", піонерболу. 

          Всі переможці та призери змагань отримали нагороди від міського відділення  та НОК України.

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