«Олімпійське літо» в «Горизонті»

В оздоровчому таборі «Горизонт», що у м. Горішні Плавні на Полтавщині, відбулося спортивне свято "Олімпійське літо в Горизонті".

У заході взяли участь діти віком від 7 до 17 років, які відпочивають в таборі, а це майже 500 осіб.

З привітальними словами до учасників заходу звернулись директор табору Наталія Мартинович, запрошені гості: стипендіат НОК України Світлана Стокоз, секретар міського відділення НОК, Світлана Дем’янчук, завідувач сектору фізичної культури і спорту Ольга Карпенко.

Змагання проводились з шашок, дартсу, човночного бігу, бігу 60 м, стрибків у довжину з місця, підтягування, гри "Ногомяч", піонерболу.

Всі переможці та призери змагань отримали нагороди від міського відділення та НОК України.