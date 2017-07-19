Давайте знайомитись – Юнацька Олімпійська збірна команда України

Через 4 дні в угорському Дьорі запалає олімпійський вогонь XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Щоб прихильникам спорту було легше вболівати за наших спортсменів, Національний олімпійський комітет України презентує довідник Юнацької Олімпійської команди.

Саме тут ви знайдете актуальну інформацію про кожного члена збірної, їхні найвищі результати та досягнення, а також дані щодо тренерського складу, який підготував атлетів.

На цьому престижному міжнародному спортивному форумі Україну представлятимуть 44 атлети, які вестимуть боротьбу у 6 з 10 видах спорту.

Познайомитись та отримати детальну інформацію про наших спортсменів можна за посиланням http://noc-ukr.org/olympic/euof/festival/gyor-2017/team-ukraine/

Щоб завжди залишатись в курсі усіх новин з олімпійського Дьору, приєднуйтесь до груп НОК України/Олімпійська команда у соціальних мережах та слідкуйте за оперативною інформацією на офіційному сайті Національного олімпійського комітету.

Давайте разом підтримаємо наших юних спортсменів на їхньому шляху до олімпійських п’єдесталів!

Довідково:

XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль пройде з 23 по 30 липня 2017 року в угорському Дьорі.

2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з усіх країн континенту боротимуться за нагороди найпрестижнішого юнацького форуму у 10 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.

Юні українські олімпійці братимуть участь у 6 з них: легкій атлетиці, гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та плаванні.

Молодим посолом XIV ЄЮОФ є срібний призер цьогорічного зимового Олімпійського фестивалю зі сноубордингу Гліб Мостовенко.