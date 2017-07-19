Чемпіони вийшли на пробіжку з харків'янами

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Традиційний захід «Пробіжка з чемпіонами» пройшов у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького.
На пробіжку вийшли понад 200 харків'ян, серед яких - десять чемпіонів України, Європи та світу: Владислав Затирка (ММА), Костянтин Ананченко (дзюдо), Антон Чуєв (сумо), Богдан Собко (карате), Дмитро Омеляненко (кікбоксинг), Михайло Троян (регбіліг), Дмитро Кальченко (самбо), Ігор Корчуков (панкратіон), Олексій Санін (панкратіон), Григорій Гусаров (тхеквондо), Ганна Міщенко (легка атлетика), Сергій та Олексій Любченки (тайський бокс), Віктор Рубан (стрільба з лука).
Підтримав професійних спортсменів і шанувальників активного способу життя заступник Харківського міського голови з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтин Лобойченко.
Завершилася пробіжка майстер-класом зі стріт-воркауту від чемпіонів України - команди «Barstylers».