На Прикарпатті привітали спортсменів з успішними виступами

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Олімпійська родина Івано-Франківщини привітала своїх спортсменів з успішними виступами на престижних змаганнях.
Президент міської федерації боксу, майстер спорту міжнародного класу Сервін Сулейманов разом з головою відділення НОК в Івано-Франківській області Мирославом Карабіним і керівником міського департаменту спорту Віталієм Матешком привітали срібну призерку чемпіонату Європи з боксу серед юніорів Марію Кривоніс, Також бронзового призера чемпіонату України Едуарда Трофименка. а також Ярославу Маринчук та Вікторію Фабуляк, які посіли високі 5 місця на континентальній першості, та їхніх тренерів Сергія Даниліва, Василя Кондрата та Віктора Полякова.
Олімпійська родина Прикарпаття щиро вітає всіх, хто причетний до успішного виступу, і висловлює надію на подальші яскраві перемоги.