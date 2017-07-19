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На чемпіонаті світу Анна Волошина здобуває ще одну «бронзу»!
19 Липня 2017 Поділитися
На чемпіонаті світу Анна Волошина здобуває ще одну «бронзу»!

В угорському Будапешті триває світова першість з водних видів спорту.

Сьогодні наша синхронниця Анна Волошина поповнила скарбничку збірної України ще однією бронзовою нагородою.

У сольній довільній програмі з результатом 93.300 українка посіла третє місце.

Нагадаємо, на рахунку Анни вже 3 «бронзи». Окрім сольної довільної програми вона посіла також 3 місце у технічній програмі та в дуеті з Єлизаветою Яхно.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українську спортсменку та тренерський склад збірної з чудовими здобутками, побажавши не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до нових олімпійських вершин.

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