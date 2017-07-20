Плавці розпочинатимуть програму Олімпійського фестивалю

24 липня в угорському Дьорі стартує перший змагальний день XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Серед українців першими у боротьбу за медалі престижного міжнародного форуму вступають плавці, а вже наступного дня долучаться й інші представники 5 видів спорту – велоспорту, веслування на байдарках і каное, спортивної гімнастики, дзюдо та легкої атлетики.

З детальною змагальною програмою Олімпійського фестивалю, який триватиме до 29 липня включно, можна ознайомитись за цим посиланням http://noc-ukr.org/olympic/euof/festival/gyor-2017/schedules/

Вболіваємо за нашу збірну разом!