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Плавці розпочинатимуть програму Олімпійського фестивалю
20 Липня 2017 Поділитися
24 липня в угорському Дьорі стартує перший змагальний день XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
Серед українців першими у боротьбу за медалі престижного міжнародного форуму вступають плавці, а вже наступного дня долучаться й інші представники 5 видів спорту – велоспорту, веслування на байдарках і каное, спортивної гімнастики, дзюдо та легкої атлетики.
З детальною змагальною програмою Олімпійського фестивалю, який триватиме до 29 липня включно, можна ознайомитись за цим посиланням http://noc-ukr.org/olympic/euof/festival/gyor-2017/schedules/
Вболіваємо за нашу збірну разом!