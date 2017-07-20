Спорт доступний всім

Дубенщина, що на Рівненщині, завжди славилася своїми спортсменами: веслувальниками, велосипедистами, футболістами, борцями. Як виявилося, успіху тут досягають не лише представники спорту вищих досягнень, а й навіть підопічні установ департаменту соціального захисту.

В комунальному закладі «Мирогощанський дитячий будинок-інтернат» Рівненської обласної ради за минулі роки підготували команду, яка готова брати участь навіть в міжнародних футбольних турнірах.

Нещодавно місцеві підопічні повернулися з XII Міжнародного футбольного турніру для дітей з особливими потребами Seni Cup 2017,Ю що відбувався в м. Київ. Там вони посіли третє місце в групі, чого на жаль не вистачило для того, щоб пройти в наступний етап змагань. Але виступи на такому рівні вже є великим успіхом і неповторним досвідом для кожного учасника.

Довго відпочивати після змагань їм не довелося, оскільки крім регулярних тренувань з футболу, підопічні беруть участь ще й в спартакіаді підвідомчих установ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації «Рух заради здоров’я», котру днями дня них провели працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за підтримки Відділення НОК України в Рівненській області.

Під час її першого етапу змагання відбуваються в окремих установах. В програмі були естафети і конкурси, під час яких вони використовували як звичні футбольні та баскетбольні м’ячі, так і абсолютно новий і незнайомий досі спортивний інвентар. Легкою прогулянкою такі змагання не видалися нікому, але всі зуміли продемонструвати гідний результат.

Незабаром місцевим підопічним доведеться боротися за перемогу вже в обласному (фінальному) етапі, де їм протистоятимуть лише найсильніші команди з інших установ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.