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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
20 Липня 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка з гандболу Ніна Лобова, член Національного олімпійського комітету України Євген Баженков.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!

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