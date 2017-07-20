Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка з гандболу Ніна Лобова, член Національного олімпійського комітету України Євген Баженков.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!