«Олімпійське літо» знову в «Агатівці» на Рівненщині

Кожної зміни в дитячому санаторно-оздоровчому комплексі «Агатівка», що на Рівненщині, відбуваються змагання у рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Олімпійське літо». Організацію та проведення здійснюють працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за участю Відділення Національного олімпійського комітету України в Рівненській області.

Традиційно спортивне свято розпочалося урочистим парадом. Юні олімпійці вишикувалися у складі команд, з емблемами, девізами та гаслами. Факелоносець та прапороносці, одягнені у стилізовані давньогрецькі хітони, внесли символи олімпійського руху – вогонь та прапор. Під звуки Державного гімну України Державний прапор України та прапор Національного олімпійського комітету України замайоріли на щоглі, а в спеціально підготовленій чаші спалахнув вогонь «Олімпійського літа». Піднесення настрою учасникам та вболівальникам надав виступ місцевого колективу художньої самодіяльності.

Цього разу вихователі та діти сформували одразу 9 команд. «Спарта», «Олімп», «Булава», «Українські отамани» і ще багато інших колективів боролися між собою в п’яти командних естафетах. Аби здобути перемогу бодай в одній, їм потрібно було не лише продемонструвати індивідуальну майстерність, а й високий рівень командної роботи. Краще ніж іншим, це вдалося команді з оригінальною назвою «220». Мабуть саме стільки одиниць виміру електричної напруги було на майданчику під час їхніх виступів.

Але звісно не лише вони були відзначені за підсумками заходу. Всі команди призери, та навіть ті, кому не пощастило дістатися п’єдесталу, отримали сувеніри від організаторів змагань. Також, свої нагороди отримали й переможці індивідуальних спортивних конкурсів.