В Олімпійському домі відбулась зустріч з керівником європейської боротьби

В Олімпійському домі відбулась зустріч віце-президента НОК України Равіля Сафіулліна з віце-президентом Об’єднаної всесвітньої боротьби (UWW), президентом Європейської Об’єднаної всесвітньої боротьби (UWW-EU) Цену Ценовим.

У зустрічі також взяли участь керівники Асоціації спортивної боротьби України: віце-президенти Олег Кравченко, Руслан Савлохов, Володимир Євонов, Олег Крапівін, Олександр Камач, а також член Виконкому UWW-EU, генеральний секретар Асоціації спортивної боротьби України Діна Харенко.

Учасники заходу обговорили сучасний стан розвитку боротьби в Україні, Європі та світі, приділивши значну увагу перспективам проведення чемпіонату Європи серед кадетів у 2018 році в Києві, а також можливому включенню Київського міжнародного турніру до списку рейтингових змагань і європейських ліцензійних турнірів у відборі до Олімпійських ігор.

Равіль Сафіуллін привітав почесного гостя від імені Олімпійської родини та президента НОК Сергія Бубки. «Україна – велика спортивна держава. За 65 років участі наших спортсменів в Олімпійських іграх здобуто понад 600 олімпійських нагород. Українська школа спортивної боротьби має славні традиції. З кожних Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи наші борці повертаються з престижними нагородами», - відзначив віце-президент НОК.

«Україна відкрита й готова до проведення міжнародних змагань високого рівня. Так, лише цього року наша країна успішно прийняла чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1А, чемпіонати Європи зі стрибків у воду та боксу. У 2012 році разом з Польщею була чудово проведена фінальна частина європейської першості з футболу, а 2013-го – чемпіонат світу з художньої гімнастики та європейська першість серед юнаків з баскетболу. Окремо хочу виділити традиційний Київський міжнародний борцівський турнір, який цього річ був проведений вже вдвадцяте», - підкреслив Равіль Сафіуллін, відзначивши, що Асоціація спортивної боротьби є однією з провідних українських федерацій, а співпраця НОК, Міністерства молоді та спорту і Асоціації з розвитку боротьби є тісною та конструктивною.

В свою чергу, однин із керівників світової і очільник європейської боротьби висловив велику повагу українській борцівській школі. «У вас є чудовий потенціал і блискучі кадри. Впевнений, що чемпіонат Європи серед кадетів у 2018 році пройде саме в Україні і відбудеться на найвищому рівні. Ця першість стане початком нової ери подальшому розвитку української боротьби, адже в планах ми розглядаємо можливість проведення дорослих чемпіонатів у вашій країні. Одним із таких стартів цілком може стати Київський міжнародний турнір, що заслуговує бути одним із відбіркових турнірів на Олімпійські ігри», - наголосив Цену Ценов.



