Анна Волошина та Єлизавета Яхно – дворазові бронзові призери чемпіонату світу з синхронного плавання в дуеті

Українські представниці синхронного плавання продовжують здобувати медалі на світовій першості з водних видів спорту в Будапешті.

Наш дует Анна Волошина-Єлизавета Яхно в довільній програмі приносять Україні бронзову медаль.

Нагадаємо, в технічній програмі дуетів українки також посіли 3 місце. Ще дві бронзові медалі на рахунку Анни Волошиної в програмах соло.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських дівчат та тренерський склад з чудовим виступом, побажавши подальших успіхів та звершень на міжнародній арені.