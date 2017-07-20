«Олімпійські історії» Дениса Беринчика

У суботу, 22 липня, за підтримки Національного олімпійського комітету України на телеканалі «Тоніс» вийде черговий випуск програми «Олімпійські історії».

Кажуть, двічі в одну річку не ввійдеш?! Цей хлопчина хоче довести, що це неправда! В новому випуску програми про свої плани та олімпійську історію розкаже срібний призер Олімпійських ігор в Лондоні-2012 Денис Беринчик.

Вмикайте телеканал «Тоніс» у суботу, 22 липня, о 16:20!

Буде дуже цікаво!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її в понеділок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.