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«Олімпійське літо» на Черкащині відзначили у дитячому таборі «Гайдарівець»
21 Липня 2017 Поділитися
«Олімпійське літо» на Черкащині відзначили у дитячому таборі «Гайдарівець»

У дитячому таборі «Гайдарівець», що в с. Благодатне Черкаської області, за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області відбувся спортивно-оздоровчий захід.

Майже дві сотні діток стали учасниками «Олімпійського літа».
До відкриття святкового дійства долучилися відповідальний секретар відділення НОК України в Черкаській області Іван Урста та стипендіат відділення, майстер спорту України Олександр Гнатенко. Представники відділення НОК подарували табору спортивний інвентар для подальшого застосування у спортивних активностях.

Відзначення «Олімпійського літа» супроводжувалося спортивними конкурсами та виступами у виконанні дітей.

По завершенню урочистої частини діти долучилися до олімпійського пробігу та підняття олімпійського прапора. Також між командами відбулися змагання «Веселі старти».

Учасники «Олімпійського літа» отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.

 

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