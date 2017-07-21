Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко, член Національного олімпійського комітету України Мирослав Дутчак.

Олімпійська родина України щиро вітає іменинників зі святом!

Щиро зичимо, щоб життя дарувало якомога більше яскравих моментів і приємних сюрпризів, а тепло рідних і близьких було міцним фундаментом для нових звершень!

Миру, добра, злагоди та благополуччя!