«Вперед, на Олімп!» з нашими баскетболістами

Цієї неділі, 23 липня, на телеканалі «Київ» за підтримки Національного олімпійського комітету України на вас чекає новий випуск програми «Вперед, на Олімп!».

Героями програми стануть наші представники баскетболу: чоловіча та жіноча збірні 3х3, які нещодавно здобули бронзові медалі на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу відповідно.

В черговому випуску «Вперед, на Олімп!» ви дізнаєтеся, як в Києві презентували «Велокараван Дружби Україна-Корея», який з 24 по 30 липня пройде містами України.

Також ви побачите, як напередодні старту на ХІV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі екіпірувалися наші юні олімпійці-участники змагань.

Не пропустіть! Неділя, 23 липня, 14:00, телеканал «Київ»!

Спортивні вболівальники, які не зможуть переглянути програму в ефірі, зможуть знайти її у вівторок на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України, на каналі НОК www.youtube.com/ukrnoc та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: http://www.facebook.com/olympicua, https://twitter.com/OlympicUA, https://plus.google.com/+OlympicUA.