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«Олімпійське літо» крокує Тернопільщиною
21 Липня 2017 Поділитися
«Олімпійське літо» крокує Тернопільщиною

20 липня із самого ранку Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Олімпійське літо» завітало у гості до маленьких «соколят», що відпочивають у заміському оздоровчому таборі «Сокіл» села Чорний ліс, Збаразького району, що на Тернопільщині.

Діти мали змогу відчути себе олімпійцями, а було їх чимало аж 105. Вони змагались в 10 різноманітних цікавих естафетах, що допомагають виявити, якими фізичними якостями краще володіє кожна дитина. Гарна погода та сонячний настрій супроводжували дітей впродовж змагань. 

Учасники  із захопленням змагались в естафетах, а деякі з випробувань  вже стали в них улюбленими.

Спортивне свято завершилось відзначенням найбільш швидких та спритних – вони отримали більшу кількість призів, але менш підготовлені не залишились без уваги.

Усі учасники змагань отримати призи з логотипом Тернопільського обласного центру фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх», Тернопільського обласного відділення НОК України та Видавництва «Школярик».

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