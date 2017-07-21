В Баку стартує чемпіонат Європи з малокаліберної зброї

З 21 липня по 4 серпня Баку (Азербайджан) прийматиме європейську першість з кульової та стендової стрільби.

За нагороди чемпіонату Європи боротимуться понад 930 спортсменів з 43 країн Старого Світу.

В програмі першості змагання з кульової та стендової стрільби серед спортсменів юнацької, юніорської та дорослої вікових категорій.

Відзначимо, в рамках турніру в Баку серед молоді відбудеться відбір на ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), які з 6 по 18 жовтня 2018 року прийматиме Буенос-Айрес (Аргентина).

Склад збірної України (дорослі)

Чоловіки. Віктор Банкін, Роман Бондарук, Єгор Чирва, Андрій Кобзарук, Павло Коростильов, Сергій Куліш, Денис Кушніров, Іван Лоік, Микола Мільчев, Олег Омельчук, Володимир Пастернак, Юрій Сухоруков, Олег Царьков.

Жінки. Світлана Бойкова, Вікторія Червякова, Наталія Калниш, Юлія Коростильова, Оксана Ковальчук, Леся Леськів, Ірина Маловічко, Вероніка Мільчева, Олена Охотська, Дар'я Шаріпова, Катерина Зеленська.