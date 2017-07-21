На Хмельниччині проводять літо з олімпізмом

Нещодавно обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" спільно з обласним відділенням НОК України провели спортивно-масовий захід у рамках Всеукраїнської акції «Олімпійське літо» у оздоровчому таборі «Чайка», с. Головчинці, Летичівського району, що на Хмельниччині.

У його програмі відбулись змагання "Веселі старти" та дартс за участю 137 дітей.

Призерами «Веселих стартів» стали команди: І місце – команда "Спарта", ІІ місце – команда "Штурм»", ІІІ місце – команда "Ледеді".

У змаганнях з дартсу серед дівчат І місце посіла Бондар Олена, ІІ місце – Коваль Діана, ІІІ місце – Степанова Марина; серед юнаків І місце – Кринін Анатолій, ІІ місце – Редик Назар, ІІІ місце – Яцишин Богдан.

Призери "Веселих стартів" та з дартсу нагороджені грамотами, медалями, вимпелами, брелоками, призами ХОЦФЗН "Спорт для всіх" та призами обласного відділення НОК України.