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На Хмельниччині проводять літо з олімпізмом
21 Липня 2017 Поділитися
На Хмельниччині проводять літо з олімпізмом

Нещодавно обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" спільно з обласним відділенням НОК України провели спортивно-масовий захід у рамках Всеукраїнської акції «Олімпійське літо» у оздоровчому таборі «Чайка», с. Головчинці, Летичівського району, що на Хмельниччині.

 У його програмі відбулись змагання "Веселі старти" та дартс за участю 137 дітей.

 Призерами «Веселих стартів» стали команди: І місце – команда "Спарта", ІІ місце – команда "Штурм»", ІІІ місце – команда "Ледеді".

У змаганнях з дартсу  серед дівчат І місце  посіла Бондар Олена, ІІ місце – Коваль Діана, ІІІ місце – Степанова Марина; серед юнаків І місце – Кринін Анатолій, ІІ місце – Редик Назар, ІІІ місце – Яцишин Богдан.

Призери  "Веселих стартів" та  з дартсу  нагороджені грамотами, медалями, вимпелами, брелоками, призами ХОЦФЗН "Спорт для всіх" та призами обласного відділення НОК України.

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