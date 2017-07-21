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Олімпійський день для вихованців центру соціальної реабілітації
21 Липня 2017 Поділитися
Олімпійський день для вихованців центру соціальної реабілітації

За підтримки Відділення НОК України в Чернігівській області, спільно з міським центром «Спорт для всіх», за участі заступника директора міського центру Андрія Філоненко відбувся захід на водно-спортивній базі «Динамо», учасниками якого стали діти віком від 6 до 16 років – вихованці центру соціальної реабілітації.

Юні учасники, в командах разом з поліцейськими відділу ювенальної превенції позмагалися у «Веселих стартах», перетягуванні канату, смакували юшку із сома та солодощі від обласної організації ФСТ «Динамо».

     Всі діти на добру згадку отримали значки та сертифікати учасника «Олімпійського дня», а відповідальний секретар Відділення НОК України в Чернігівській області Дмитро Пиріжок вручив вихованцям центру два новеньких футбольних м'яча.

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