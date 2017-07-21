Еліна Світоліна - в центрі спортивних подій на Харківщині

Сьогодні відбулась довгоочікувана прес-конференція Еліни Світоліної в Харкові. Еліна відповіла на численні питання журналістів та провела майстер-клас з маленькими тенісистами.

Користуючись нагодою, відділення НОК у Харківській області нагородило Еліну Світоліну як кращу спортсменку області за підсумками виступів на міжнародних змаганням протягом травня 2017 року.

На сьогодні Еліна займає 6-е місце у світовому рейтингу, прославляючи своїми виступами нашу країну на весь світ!

Також, нагородою Відділення відзначено тренера спортсменки – Тьєрі Аскьон - та члена відділення НОК України в Харківській області – Юрія Сапронова.