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Еліна Світоліна - в центрі спортивних подій на Харківщині
21 Липня 2017 Поділитися
Сьогодні відбулась довгоочікувана прес-конференція Еліни Світоліної в Харкові. Еліна відповіла на численні питання журналістів та провела майстер-клас з маленькими тенісистами.
Користуючись нагодою, відділення НОК у Харківській області нагородило Еліну Світоліну як кращу спортсменку області за підсумками виступів на міжнародних змаганням протягом травня 2017 року.
На сьогодні Еліна займає 6-е місце у світовому рейтингу, прославляючи своїми виступами нашу країну на весь світ!
Також, нагородою Відділення відзначено тренера спортсменки – Тьєрі Аскьон - та члена відділення НОК України в Харківській області – Юрія Сапронова.
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