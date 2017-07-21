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Ще одна «бронза» на рахунку українських синхронисток на чемпіонаті світу в Будапешті!
21 Липня 2017 Поділитися
Українські представниці синхронного плавання продовжують збирати медалі чемпіонату світу з водних видів спорту, який триває в угорському Будапешті.
Наша команда у складі: Анни Волошиної, Єлизавети Яхно, Анастасії Савчук, Ксенії Сидоренко, Олександри Кашуби, Марини Алексієвої, Владислави Алексієвої, Валерії Апрелєвої здобула «бронзу» в довільній програмі групових змагань.
Відзначимо, це вже п'ята бронзова нагорода наших русалоньок в Угорщині.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українок та тренерський склад команди з чудовими виступами, побажавши й надалі примножувати гарні традиції українського спорту на міжнародних спортивних аренах.
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