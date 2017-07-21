Юні спортсмени готові до підкорення Олімпійського фестивалю

21 березня, на території «Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» відбулась урочиста зустріч спортивного активу країни з Юнацькою Олімпійською збірної командою України.

Саме ці юні 44 атлети і представлятимуть нашу країну на XIV літньому Юнацькому олімпійському фестивалі, що з 23 по 30 липня проходитиме в угорському Дьорі.

Підтримати спортсменів на їхньому шляху до нових перемог завітали віце-президент Національного олімпійського комітету України, член МОК, дворазовий Олімпійський чемпіон з легкої атлетки Валерій Борзов, заступник Міністра молоді та спорту Микола Даневич, виконавчий директор НОК Наталія Коваленко, директор департаменту олімпійського спорту Мінмолодьспорту Роман Вірастюк, голова комісії атлетів, бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики Олена Говорова, начальник управління Олімпійського руху НОК, бронзова призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Анна Сорокіна, Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, молодий посол на XIV літній ЄЮОФ Гліб Мостовенко, а також переможець Youthvision-2016 та Голосу Країни Ігор Грохоцький й ведучий Юрій Іваниська – представники співочого футбольного клубу «Маестро».

Всі вони бажали юним олімпійцям залишатись єдиною і дружньою командою, підтримувати один одного і показати той результат, на який готувались.

Отримавши напутні слова спортсмени у справжньому дружньому олімпійському колі грали у різноманітні ігри, співали пісні та запускали у небо кульки зі своїми побажаннями.

Нагадаємо, що ЄЮОФ триватиме з 23 по 30 липня, наша команда братиме участь у 6 з 10 видах спорту.