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Українські синхроністки – срібні призерки чемпіонату світу!
22 Липня 2017 Поділитися
Українські синхроністки – срібні призерки чемпіонату світу!

Наші «русалоньки» завершують виступ на чемпіонаті світу з водних видів спорту, який триває в угорському Будапешті.

Сьогодні у довільній програмі в комбінації наші дівчата з результатом 94.000 посіли другу сходинку.

Це «срібло» стало шостою нагородою наших талановитих представниць синхронного плавання в Будапешті.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав дівчат та тренерський склад збірної з чудовим виступом, побажавши подальших успіхів на шляху до найвищих сходинок олімпійського олімпу.

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