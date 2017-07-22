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Ольга Харлан – чемпіонка світу з фехтування!
22 Липня 2017 Поділитися
Ольга Харлан – чемпіонка світу з фехтування!

На чемпіонаті світу з фехтування на шаблях в німецькому Лейпцигу Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан здобула блискучу перемогу!

Ольга в індивідуальних змаганнях у фіналі здобула перемогу над Аззой Бесбес з Тунісу з розгромним перевагою - 15:5.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українську фехтувальницю, тренерів, Національну федерацію фехтуванню України з гарним здобутком, побажавши подальших успіхів та перемог.

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