Юні олімпійці прибули до Дьору

Юнацька Олімпійська збірна команда України прибула до столиці XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю – угорського Дьору.

Зустрічали нашу делегацію шеф місії команди Олена Пахольчик та член штабу Людмила Петросюк, які допомогли швидко пройти всі організаційні моменти – отримання акредитацій та поселення.

44 українці, достатньо швидко освоїлись в Олімпійському селищі, яке розташоване на території місцевого Університету Сечені поблизу річки Мошоні-Дунай.

Вже завтра зранку юні спортсмени познайомляться з усіма спортивними об'єктами і перевірять їх функціональний стан, а ввечері на учасників ЄЮОФ чекає грандіозне дійство – церемонія відкриття Олімпійського фестивалю.