Михайло Кохан – прапороносець збірної команди України

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Сьогодні, 23 липня, о 20:30 за місцевим часом в угорському Дьорі відбудеться урочиста церемонія відкриття XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
2500 атлетів з 50 країн континенту стануть свідками 2-х годинного видовищного і захоплюючого молодіжного шоу, запевняють організатори.
Однією з головних зірок церемонії відкриття стане відомий американський діджей Стів Аокі. Також на сцену вийдуть і місцеві театральні й музичні колективи різних жанрів.
Звісно ж всі в очікуванні запалення олімпійського вогнища і виходу команд-учасниць на парад. Національний прапор України довірили нести чемпіону світу з легкої атлетики U18 Михайлу Кохану.
«Коли я дізнався, що саме я буду прапороносцем нашої збірної, дуже зрадів цьому, адже це велика честь і важлива місія. Ти представляєш країну як кращий спортсмен. Звісно, коли я став чемпіоном, то у мене закрадались такі думки, ну а коли вже про це оголосили, був безмежно щасливий», - поділився своїми емоціями Михайло.