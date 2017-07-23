Юні спортсмени випробували олімпійські об’єкти Дьору

Життя у столиці XIV літнього Європейського олімпійського фестивалю вже кипить повним ходом.

Вже з самого ранку всі спортивні об’єкти розпочали свою роботу у повноцінному тренувально-змагальному режимі.

Ми побували на деяких з них і мали змогу поспілкуватись зі спортсменами й отримати їх перші враження.

Самі споруди досить компактно розташовані по місту. В Олімпійському парку знаходяться зали дзюдо, спортивної гімнастики, басейн та легкоатлетичний стадіон.

«Мені все дуже подобається, всім задоволений, умови гарні - ділиться гімнаст Ілля Зубов. - Єдине , що всі снаряди тут поставлені нові і це відчувається - на килимі та на коні досить слизько. Але я думаю, що до старту є ще час, звикнемо під час тренувань».

Водні й легкоатлетичні доріжки та татамі перевірили плавці, легкоатлети з дзюдоїстами. Всі відзначили комфортні умови.