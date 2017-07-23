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Олена Кривицька - бронзова призерка чемпіонату світу з фехтування на шпагах!
23 Липня 2017 Поділитися
Олена Кривицька - бронзова призерка чемпіонату світу з фехтування на шпагах!

На чемпіонаті світу з фехтування в Німеччині скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою.

В індивідуальних змаганнях з фехтування на шпагах «бронзу» здобула наша Олена Кривицька.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олену, тренерський склад та Національну федерацію фехтування України на чолі з Вадимом Гутцайтом з чудовим виступом, побажавши подальших успіхів та перемог.

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