УКР ENG
-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Акція «Моя олімпійська мрія»
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2017
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Олена Кривицька - бронзова призерка чемпіонату світу з фехтування на шпагах!
23 Липня 2017 Поділитися
На чемпіонаті світу з фехтування в Німеччині скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою.
В індивідуальних змаганнях з фехтування на шпагах «бронзу» здобула наша Олена Кривицька.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Олену, тренерський склад та Національну федерацію фехтування України на чолі з Вадимом Гутцайтом з чудовим виступом, побажавши подальших успіхів та перемог.
Поділитися