XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль урочисто відкрито

В угорському Дьорі урочисто відкрито XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль.

Організатори обіцяли грандіозне шоу і вони свою обіцянку виконали на всі 100%. Справжня дійство за участю 300 учасників розгорнулась на сцені, де класичні номери, змінювались на сучасні. Найбільше глядачам запам’ятались виступи мотоцеклістів, велосипедистів та еквілебристів.

Парад команд теж викликав неймовірні емоції, адже це перші масштабні старти такого рівня для 2500 учасників з 50 кран світу.

Україну на Олімпійському фестивалі представляють 44 атлети у 6 з 10 видах спорту. Прапороносцем команди став чемпіон світу серед U18 Михайло Кохан, який з честю справився зі своєю почесною місією.

Олімпійський прапор піднято, клятву атлетів, тренерів та суддів дано, олімпійський вогонь запалено. Отже ще 5 днів неймовірного спортивного драйву чекають на найкращих юних олімпійців Європи.

Вже завтра серед українців першими у боротьбу за медалі вступлять плавці та легкоатлети.

Вболіваємо за наших!