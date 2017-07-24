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На чемпіонаті Європи українські стрілки здобули «золото» та «срібло»
24 Липня 2017 Поділитися
На європейській першості з кульової стрільби (малокаліберна зброя), який триває в азербайджанському Баку наші спортсмени вже здобули дві медалі.
«Золото» на рахунку Павла Коростильова у вправі МП-6. У командних змаганнях у цій же вправі він разом з Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним здобули «срібло».
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з її президентом Олегом Волковим з чудовими здобутками, побажавши українцям подальших успіхів в Баку.
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