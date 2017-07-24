На чемпіонаті Європи українські стрілки здобули «золото» та «срібло»

На європейській першості з кульової стрільби (малокаліберна зброя), який триває в азербайджанському Баку наші спортсмени вже здобули дві медалі.

«Золото» на рахунку Павла Коростильова у вправі МП-6. У командних змаганнях у цій же вправі він разом з Олегом Омельчуком та Віктором Банькіним здобули «срібло».

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з її президентом Олегом Волковим з чудовими здобутками, побажавши українцям подальших успіхів в Баку.