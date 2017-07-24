За 200 днів до початку зимових Олімпійських ігор Сергій Бубка дав старт «Велокаравану Дружби Україна-Корея»

Сьогодні на Михайлівській площі в Києві відбулась урочиста подія з нагоди старту «Велокаравану Дружби Україна-Корея», який пройде з 24 по 30 липня містами України під патронатом Посольства Республіки Корея та за підтримки Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України, Федерації велоспорту України.

«Велокараван Дружби Україна-Корея» відбувається на честь 25-річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною, а також ХХІІІ зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані-2018.

«Приємно, що сьогодні ми даємо старт такій яскравій події. Рівно через 200 днів стартують ХХІІІ зимові Олімпійські ігри. Наразі у наших спортсменів триває ліцензійний відбір: кожен з них долає шлях до здобуття заповітної путівки в Корею-2018. Дійсно, олімпійський рух – це унікальне явище за своєю суттю, яке об’єднує мільярди людей з різних куточків земної кулі. Спорт є спільною мовою, яка руйнує бар'єри і зміцнює повагу, об'єднує та несе добро. Ми повинні продовжувати залучати молодь до спорту, до активного способу життя, виховання здорових націй. Приємно, що велокараван включає не лише спортивні, а й культурні заходи. Тож, переконаний, що його проведення сприятиме зміцненню взаєморозуміння між двома націями й продемонструє красу різних куточків України в Кореї та ознайомить Україну з Кореєю», - відзначив у своєму вступному слові Сергій Бубка, подякувавши Посольству Республіки Корея в України на чолі з паном Лі Янг Гу та висловивши впевненість в тому, що Олімпійські ігри-2018 стануть грандіозним спортивним святом.

«Сьогодні ми відкриваємо нову еру взаємовідносин між Кореєю і Україною. Цей захід – черговий доказ тісного й ефективного партнерства, нашої дружби», - наголосив Надзвичайний та Повноважний Посол республіки Корея в Україні пан Лі Янг Гу.

Відзначимо, що маршрут «Велокаравану Дружби» пройде через Вінницьку область (м. Немирів), Кіровоградську область (м. Кропивницький), міста Миколаїв, Херсон, Одесу та завершиться 30 липня в Києві.

Програма велокаравану включатиме не лише спортивні, а й культурні заходи.



