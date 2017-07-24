На Львівщині триває «Олімпійське літо»

21 липня у селищі Сасів Золочівського району на базі дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» відбулось спортивне свято.

Упродовж літа цей табір збирає понад 400 дітей з усієї Львівської області у 3 табірні зміни, у кожній з яких організовується спортивні заходи в рамках Всеукраїнської акції «Олімпійське літо».

Цього разу до дітей завітали представники відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області, а саме виконавчий директор відділення, учасниця зимових Олімпійських ігор в Ліллехаммері, майстер спорту з гірськолижного спорту Христина Опьола та стипендіат НОК України, учасниця І Юнацьких зимових Олімпійських ігор в Інсбруку, санкарка Галина Куречко.

За активного сприяння керівника закладу відпочинку Ірини Андрейко програма у таборі завжди насичена і цікава. Спортивне свято розпочалось цікавою руханкою і танцем. Інструктор з фізичної культури Інна Буй підготувала для дітей безліч спортивних змагань в яких вони охоче брали участь та проявляли свої здібності у швидкості, влучності, спритності, силі та командній грі.

Всі учасники «Олімпійського літа” отримали олімпійські значки, а переможці та призери змагань подарунки від НОК України – щоденники, книги, зошити тощо. Незабутні враження та позитивні емоції залишаться у дітвори надовго.