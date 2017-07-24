Синьо-жовтий прапор майорить в Олімпійському селищі Дьру

За доброю традицією розміщення атлетів в Олімпійському селищі, спортсмени прикрашають національними прапорами свої вікна чи балкони. Європейський юнацький олімпійський фестиваль, що зараз триває в угорському Дьорі – не виключення.

2500 атлетів з 50 країн проживають у двох Олімпійських селищах – у діючому гуртожитку Університету Сечені та новозбудованому корпусі навчального закладу.

Українська команда розмістилась у шестиповерховому корпусі в номерах по два-три чоловіки, де нашими сусідами по блоку є збірні Вірменії, Латвії, Литви, Бельгії, Косово та Сан-Маріно.

Тож, юні олімпійці вчаться знаходити спільну мову та дружити зі своїми однолітками з різних країн.