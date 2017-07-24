Дьор-2017. У перший змагальний день – особистий рекорд

Першими серед українців у боротьбу за нагороди XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що стартував в угорському Дьорі, вступили плавці.

Ранкову сесію відкрили Валентин Нестеркін, Андрій Родзинський, Вікторія Павленко і Данило Гребельний.

За регламентом змагань на 200-метрівці батерфляєм, за відсутності півфіналів, наша Вікторія Павленко мала одразу виборювати місце у вісімці найкращих. Тому конкуренція була досить високою.

У своєму запливі українка посіла перше місце, показавши час 2:20.81, що є на 2 секунди краще її особистого результату. Ось як свій перший старт прокоментувала плавчиня.

«Я дуже щаслива, що вдалось покращити свій час, одразу подзвонила своєму особистому тренеру Євгенії Тютюн, вона поздоровила мене і похвалила. Шкода, що тут немає півфінальних запливів, з показаним результатом я би змогла пройти далі», - ділиться Вікторія. – Мені все тут дуже подобається, організація на найвищому рівні, все як на дорослих чемпіонатах. На Олімпійському фестивалі ще буду виступати на трьох дистанцяхї – 50 та 100м вільним стилем та 100м батерфляєм».