«Свято олімпійського прапора» на Луганщині

На Кремінщині в дитячому оздоровчому таборі «Мрія» за участю 120 юнаків та дівчат відбувся спортивно-масовий захід «Свято олімпійського прапора» з нагоди відкриття ХІV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю в угорському Дьорі.

Організаторами спортивного свята стали Луганське обласне відділення (філія) КФВС МОН України, Кремінський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за сприяння обласного відділення НОК України.

За програмою заходу відбулось урочисте підняття Державного прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України. Далі майстер спорту з легкої атлетики Артем Лукашук провів зарядку-розминку, по закінченню якої школярі занурились у спортивні конкурси та змагання.

Так, у змаганнях з настільного хокею серед юнаків перемогу святкував Журавльов Ігор, на сходинці нижче опинився Гончаров Данило, третє місце дісталось Петруку Костянтину.

У змаганнях з човникового бігу маємо наступні результати.

Юнаки І-ІІ загонів: І місце – Лисенко Ілля, ІІ місце – Кокорєв Влас, ІІІ місце – Бєльський Данило. Юнаки ІІІ-ІV загонів: І місце – Павлюченко Ярослав . ІІ місце – Гончарук Арсеній, ІІІ місце – Кувалдін Олексій. Дівчата І-ІІ загонів: І місце – Лобода Марія, ІІ місце – Шмильова Тетяна, ІІІ місце – Шевельова Христина. Дівчата ІІІ-ІV загонів: І місце – Кононова Марія, ІІ місце – Кизенко Дарина, ІІІ місце – Андрієць Діана.



У стрибках у довжину з місця серед юнаків старшої вікової категорії перемогу здобув Нікулін Олександр, друге місце у Лисенко Іллі, третє – Бельського Данила. У юнаків середньої групи най краще настрибав Єгоров Іван, срібло у Старікова Максима, на третьому місці опинився Гончарук Арсеній. Серед дівчат І-ІІ загонів кращою стала Лобода Даша, на другому місці опинилась Лимаренко Марина, третє дісталось Забоєвій Христині. Андрієць Аліна перемогла у дівчат середньої вікової групи, Кононова Марія та Кизенко Дарина відповідно поділили срібну та бронзову нагороди.

Закінчився спортивний захід стрибками на скакалці серед дівчат. У старшій групі кращою стала Лобода Даша, срібло у Тремполець Лізи, третю сходинку поділили Корицька Марія та Забоєва Христина. У дівчат середньої групи на першу сходинку піднялась Алієва Ганна, на другій опинилась Фатєєва Даша, бронзова нагорода у Тарасової Лізи.

Всі учасники змагань отримали дипломи та цінні подарунки від організаторів спортивного заходу й зарядились добрим позитивним настроєм на найближчі дні.