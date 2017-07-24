Вінничани підняли Олімпійський прапор з нагоди відкриття XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю

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Вчора, 23 липня 2017 року в СК «Нокаут» відділенням НОК України у Вінницькій області спільно з федерацією футболу м. Вінниці проведено Всеукраїнський захід підняття Олімпійського прапору з нагоди відкриття XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який про[ходить з 23 по 30 липня 2017 року в угорському Дьорі.
Юні українські олімпійці беруть участь у 6 з них: легкій атлетиці, гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та плаванні.
Вінницьку область представлятиме дзюдоїст КРИЖАНСЬКИЙ Марат («Спартак», КДЮСШ «Спартак», Вінницька обл.) та веслувальник ВЕРНИГОРА Олександр («Динамо», СДЮШОР з веслування ім. Юлії Рябчинської, м. Вінниця).
Захід провели головний спеціаліст облвідділення Інна Бугаєва та стипендіат Олімпійського комітету, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Андрій Ковенко.
Усі присутні на заході побажали перемоги нашим спортсменам!
Щасти Вам хлопці!!!