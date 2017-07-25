«Олімпійські перегони» олімпійським літом на Кіровогращині

21 липня в рамках проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей у літній канікулярний період та заходів в оздоровчих таборах «Олімпійське літо» в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дружба», що розташований в місті Олександрія Кіровоградської області, відбулися «Олімпійські перегони».

Спортивне свято для дітлахів організували працівники оздоровчого закладу за сприяння обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», відділення НОК України в Кіровоградській області, управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

До програми «Олімпійських перегонів» увійшли змагання з футболу, плавання, настільного тенісу, шахів, шашок, учасниками яких стали 223 дитини. Також юні мешканці «Дружби» виконали масову руханку разом із вихованцями обласної Федерації КУНГФУ.

Переможці та призери змагань нагороджені медалями від адміністрації оздоровчого закладу, дипломами обласного центру «Спорт для всіх», а також отримали подарунки та сувеніри з олімпійською символікою від обласного відділення Національного олімпійського комітету України.