Маємо перший фінал на Олімпійському фестивалі

Легкоатлетка Вікторія Іваненко у секторі для метання молота впевнено здолала кваліфікацію на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі.

У другій спробі українка показала результат 61м45см, що дозволило їй впевнено пройти до завтрашнього фіналу з першого місця.

«Метанням я займають вже 6 років, тренує мене батько. Виходила в сектор трохи хвилювалась, адже перед самим початком змагань пройшов сильний дощ, хоча прекрасно розуміла, що це лише кваліфікація і потрібно було метнути на 60м, щоб потрапити до фіналу. Взагалі найкращий мій результат – 68м, його я встановила на матчевій зустрічі весною цього року в Туреччині. Тому завтра фінал і це наразі - найголовніше», -- прокоментувала свої враження від змагань Вікторія.