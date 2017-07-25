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Андрій Говоров – бронзовий призер чемпіонату світу з плавання
25 Липня 2017 Поділитися
В угорській столиці тривають змагання з плавання в рамках світової першості з водних видів спорту.
Наш Андрій Говоров фінішував третім у фіналі на дистанції 50 метрів батерфляєм із результатом 22.84, чим забезпечив собі бронзову нагороду.
Першим на цій дистанції був Бенджамін Проуд із Великобританії (22.75), другим приплив Ніколас Сантоз із Бразилії (22.79).
Ще один українець Андрій Хлопцов показав 7-ий результат (23,31), повторивши свій же юніорський рекорд світу.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав Андрія Говорова, тренерський склад збірної та Федерацію плавання України зі здобуттям медалі, побажавши подальших звершень та перемог на міжнародній спортивній арені.