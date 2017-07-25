Свято спорту і здоров’я в Одесі

23 липня з самого ранку на території дитячого санаторію «Ластівка» майоріли прапори Національного олімпійського комітету України і обласної комунальної організації «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та лунала музика. Адже ці організації за підтримки управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації провели День спорту та здоров’я в рамках «Олімпійське літо».

В ньому взяли участь діти, підлітки та дорослі оздоровчих таборів і комплексів: «Юний зв’язківець» – профспілкового комітету Укртелекому; «Знамя» – профспілкового комітету працівників освіти; ім. Гагаріна – збройних сил України та дитячого санаторію «Ластівка».

На одній локації для усіх бажаючих дітей проведено енергійну фітнес-зарядку та рухливі ігри.

На іншій – підлітки 9-13 років виборювали першість у «Веселих стартах» з різноманітними естафетами і конкурсами.

А на волейбольному майданчику відбувалися емоційні баталії серед змішаних команд, до складу яких входили по чотири підлітки віком 15-16 років та по два вожатих. Третє місце у запеклій боротьбі посіла команда – ім.Гагаріна, друге – «Юний зв’язківець», переможцями стала – «Ластівка».

На усіх локаціях вирували справжній запал енергії та спортивний азарт. Учасники демонстрували фізичну підготовку, майстерність і командний дух.

У теплій, дружній обстановці пройшла церемонія нагородження. Учасники та призери заходу отримали грамоти Центру «Спорт для всіх» та призи від відділення НОК України в Одеській області.

Організатори подарували дітям справжнє спортивне свято.