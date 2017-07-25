«Малі спортивні ігри» провели для вихованців дитячого табору «Придніпровський» на Черкащині

Днями в дитячому таборі «Придніпровський», що в Золотоніському районі Черкаської області, розважалися на «Олімпійському літі».

Спортивно-оздоровчий захід організували для дітей за сприяння відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області. В рамках «літа» відбулися й «Малі спортивні ігри».

Діти мали можливість випробувати свої сили у футболі, стрибках на скакалці, віджиманні, баскетболі, стрибках в довжину, качанні пресу та в обертанні обруча. Всі учасники від дорослих до найменших діток із великим задоволенням та посмішкою на обличчі активно долучалися до участі у змаганнях.

Під час церемонії відкриття «Малих спортивних ігор» представники відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області вручили адміністрації закладу комплект спортивного інвентарю.

Відкриття ігор провели зі всіма олімпійськими почестями, естафетою олімпійського вогню та підняттям олімпійського прапору. Вихованці черкаської студії акробатики та танців продемонстрували свою майстерність під час виконання акробатичних спортивних номерів.

Учасники спортивного свята отримали подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області.