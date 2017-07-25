Веслувальниця Юліана Путніна – у півфіналі Європейського олімпійського фестивалю

Другий змагальний день на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі, досить насичений на події для наших атлетів.

Сьогодні змагання тривають у всіх 6 видах спорту, де представлені українці: велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо, плаванні, легкій атлетиці, спортивній гімнастиці.

Першими свої сили перевірили юні веслувальники на дистанції 500м – байдарочники Олександр Вернигора, Ілона Кушнірук і каноїсти – Лев Кірпік і Юліана Путніна.

Лев та Юліана успішно справились з поставленою задачею попри не дуже сприятливі погодні умови – неймовірно сильний, поривчастий вітер. Вони продовжують боротьбу далі, фінішувавши у своїх заїздах з другим часом – 2:06.151 та 2:35.352 відповідно.

На нашого каноїста ще у вечірній сесії чекає попередній заплив, де він вестиме боротьбу за вихід до півфіналу, а Юліана Путніна вже забезпечила собі путівку до нього.

«Заїздом задоволена, дуже класна гонка. На 200 метрах була складно через вітер. Старт трохи програла, тому що почала їхати на буї і щоб мене не дискваліфікували, прийшлось вирівнюватись, тому зі сторони можливо це виглядало не дуже красиво. Але в принципі дистанція була легка. Задачу на сьогодні - вихід у півфінал виконала, тому завтра продовжу боротьбу. Приємно було, що підтримували по ходу гонки вболівальники, все чутно і це додає неймовірних сил», - поділились враженнями одразу після фінішу Юліана.