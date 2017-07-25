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Дьор-2017. Олег Вередиба – у півфіналі турніру з дзюдо
25 Липня 2017 Поділитися
Змагальну програму серед українських дзюдоїстів на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі, розпочав Олег Вередиба у ваговій категорії до 55 кг.
Представник Дніпра впевнено розпочав сутичку з австрійцем, а за вихід до півфіналу проти срібного призера чемпіонату Європи серед кадетів Айхана Танривердієва з Азербайджану, зумів провести переворот ногами і взяти суперника на утримання, за що отримав оцінку іппон.
Вже у вечірній сесії на Олега чекає представник Грузії, з яким і вирішиться доля потрапляння до фіналу Олімпійського фестивалю.