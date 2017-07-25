Новиниlarr НОКlarr Дьор-2017. Олег Вередиба – у півфіналі турніру з дзюдо
Дьор-2017. Олег Вередиба – у півфіналі турніру з дзюдо
25 Липня 2017 Поділитися
Дьор-2017. Олег Вередиба – у півфіналі турніру з дзюдо

Змагальну програму серед українських дзюдоїстів на XIV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в угорському Дьорі, розпочав Олег Вередиба у ваговій категорії до 55 кг.

Представник Дніпра впевнено розпочав сутичку з австрійцем, а за вихід до півфіналу проти срібного призера чемпіонату Європи серед кадетів Айхана Танривердієва з Азербайджану, зумів провести переворот ногами і взяти суперника на утримання, за що отримав оцінку іппон.

Вже у вечірній сесії на Олега чекає представник Грузії, з яким і вирішиться доля потрапляння до фіналу Олімпійського фестивалю.

 

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
Календар спортивних подій 2017
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Pyeongchang-2018 199
Буенос-Айрес-2018 0438
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в