День спорту в заміському таборі енергетиків Хмельниччини

В дитячому оздоровчому таборі «Джерельце», розташованому на території санаторію-профілакторію «Яблуневий сад» ПАТ «Хмельницькобленерго» в с. Жилинці Ярмолинецького району, що на Хмельниччині, відбулося спортивне свято.

20-22 липня на запланований для другої зміни День спорту під гаслом «Стань в ряди олімпійців» завітали представники відділення НОК України в Хмельницькій області.

Урочисте відкриття дійства розпочалося з виходу і шикування усіх 7 загонів (команд) на синтетичному покритті футбольного поля стадіону, будівництво якого завершується відповідно до сучасних вимог із застосуванням новітніх матеріалів і передових технологій.

Після урочистого виносу Олімпійського прапора відбулися церемонія «Свято олімпійського прапора» (підняття Державного Прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України) і естафета олімпійського вогню шляхом передачі смолоскипа між капітанами команд, що були присвячені участі спортсменів України в літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. А далі слово було надано гостям.

У своїх виступах перший заступник відділення НОК Віктор Флентін та президент обласної федерації легкої атлетики Олександр Прокопов розповіли присутнім про успішний відбір атлетів Хмельниччини до національної збірної на Олімпійський фестиваль в угорський Дьор.

Вони матимуть можливість поуболівати за двох представників області-дзюдоїста Станіслава Семкова з Дунаєвець і хмельничанку Інгу Северинову у велоспорті на шосе, примножуючи медальні здобутки таких подолян-попередників, як чемпіони ХІ Фестивалю Антон Савицький, Марина Бех, Олена Сідорська.

Відпочиваючим також побажали вдалих стартів, натхнення, чесної боротьби, відчуття атмосфери Олімпійських ігор під час нинішнього спортивного свята.

В рамках акцій НОК України «Олімпійська книга» і «Олімпійський куточок» закладу було передано спортивну літературу та інвентар.

А далі 205 дітей та їх вихователі упродовж трьох днів випробовували свої сили і кмітливість в естафетах, змаганнях з легкої атлетики, плавання, міні гольфу, бадмінтону, настільного тенісу, стрибках через скакалку, дартсу, шахах, футболу, волейболу, пляжного волейболу, стрітболу, малюкболу, водному поло.

В ході безкомпромісної боротьби було оновлено два рекорди табору: в стрибках через скакалку-за 30 сек. 97 разів – Гліб Гула серед хлопчиків до 14 років та в плаванні вільним стилем на 25 метрів-15,73 сек. – Катерина Яцина серед дівчаток до 15 років.

Переможці та призери змагань були відмічені грамотами, медалями, олімпійськими сувенірами і щоденниками з автографами почесних гостей.