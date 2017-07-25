Українські стрілки здобули ще три нагороди на чемпіонаті Європи

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В азербайджанському Баку триває європейська першість з малокаліберної зброї.
На рахунку наших стрілків вже 5 нагород у змаганнях серед дорослих спортсменів.
До 2 раніше здобутих медалей – «золота» Павла Коростильова у вправі МП-6 та «срібла» в командних змаганнях у цій же вправі (Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін), наші представники кульової стрільби поповнили скарбничку повним комплектом нагород.
«Золото» на рахунку жіночої команди у складі Дар'ї Шаріпової, Лесі Леськів та Наталії Кальниш, яка у вправі МГ-9 (стрільба лежачи з гвинтівки на дистанції 50 метрів) не залишили шансів суперницям.
Дар'я Шаріпова також здобула «срібло» у цій же вправі в особистому заліку.
Павло Коростильов, Денис Кушніров та Володимир Пастернак в командному виступі у стрільбі з швидкісного пістолету стали володарями бронзових нагород.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українців, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з її керманичем Олегом Волковим, побажавши не зупинятися на досягнутому та надалі підкорювати вершини європейської першості.