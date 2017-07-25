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Українські стрілки здобули ще три нагороди на чемпіонаті Європи
25 Липня 2017 Поділитися
Українські стрілки здобули ще три нагороди на чемпіонаті Європи

В азербайджанському Баку триває європейська першість з малокаліберної зброї.

На рахунку наших стрілків вже 5 нагород у змаганнях серед дорослих спортсменів.

До 2 раніше здобутих медалей – «золота» Павла Коростильова у вправі МП-6 та «срібла» в командних змаганнях у цій же вправі (Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін), наші представники кульової стрільби поповнили скарбничку повним комплектом нагород.

«Золото» на рахунку жіночої команди у складі Дар'ї Шаріпової, Лесі Леськів та Наталії Кальниш, яка у вправі МГ-9 (стрільба лежачи з гвинтівки на дистанції 50 метрів) не залишили шансів суперницям.

Дар'я Шаріпова також здобула «срібло» у цій же вправі в особистому заліку.

Павло Коростильов, Денис Кушніров та Володимир Пастернак в командному виступі у стрільбі з швидкісного пістолету стали володарями бронзових нагород.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українців, тренерський склад збірної та Федерацію стрільби України на чолі з її керманичем Олегом Волковим, побажавши не зупинятися на досягнутому та надалі підкорювати вершини європейської першості.

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